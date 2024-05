Die Polizei hat am Freitagmorgen eine Elektroschockpistole (Taser) gegen einen 29-Jährigen eingesetzt. Der betrunkene und vermeintlich hilflose Mann war den Ordnungshütern auf einem Feldweg zwischen Ruchheim und Fußgönheim gemeldet worden. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Wohnsitzlose sehr aggressiv. Da sich der Mann nicht fesseln ließ und sich heftig wehrte, setzten die Polizisten einen Taser ein und zeichneten den Einsatz mit einer Bodycam auf. Der 29-Jährige befand sich laut Polizei in einem psychischem Ausnahmezustand, verletzte sich bei dem Einsatz und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Als er sich dort erneut aggressiv verhielt, wurde er mit der Unterstützung von Polizeikräften an seinem Bett fixiert.