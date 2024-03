Die Polizei hat drei mutmaßliche Automatenknacker geschnappt. Die Männer im Alter von 20 Jahren sollen in der Nacht zum Freitag in der Raschigstraße (Gartenstadt) versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine Zeuge hatte die Polizei verständigt, die das Trio ausfindig machte. Den Sachschaden durch den Aufbruchversuch beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die drei Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten, so die Polizei weiter.