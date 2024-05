„Mitte Mai“ geben die Stadtwerke (SWS) für gewöhnlich als Öffnungstermin ihres Bademaxx-Freibads an. Der genaue Termin kann abhängig vom Wetter schwanken. Jetzt steht er für 2024 fest: Er liegt ziemlich exakt in der Monatsmitte, am Donnerstag, 16. Mai.

Das Freibad öffnet am Donnerstag, 16. Mai, erstmals. Es ist täglich von 10 bis 19 Uhr, im Juli und August von 8 bis 20 Uhr zugänglich. Der Verkauf von Saisonkarten startet schon am Mittwoch, 15. Mai, im Sport- und Erlebnisbad in der Geibstraße. Er läuft dann laut SWS täglich von 12 bis 18 Uhr an der Kasse im Hallenbad. Die künftigen Karteninhaber würden dort vorab fotografiert. „Eigene Fotos können nicht genutzt werden.“ Preis: 110 Euro und 50 Euro ermäßigt, für SWS-Kunden nur 99 und 45 Euro. Mietschränke können für die gesamte Freibadsaison ebenfalls ab Mittwoch an der Hallenbad-Kasse gebucht werden. Als besondere Termine sind schon eine Pool-Party am 23. August und ein Besuch des Fan-Mobils der TSG Hoffenheim am 24. und 25. August.

Die SWS freuen sich über bislang gute Besucherzahlen 2024: Die 108.500 Gäste von Januar bis April seien der beste Wert in diesem Zeitraum seit Eröffnung des Kombibades im Jahr 2007 gewesen. „Ursächlich dafür können auch verkürzte Öffnungszeiten und höhere Schließtage von Bädern und Saunen im Umland sein“, vermutet der Betreiber. Im Durchschnitt besuchten jährlich etwas 350.000 Gäste das Bademaxx – 300.000 Hallen- und Freibad, 50.000 die Sauna.