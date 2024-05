Auf dem Platz der Deutschen Einheit in Ludwigshafen, direkt vor der Rhein-Galerie , findet am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 18 Uhr der sogenannte ACE-Mobilitätstag statt. Auch Präventionsexperten der Polizei nehmen daran teil und informieren über die Gefahren im Straßenverkehr und vor allem, wie man diese vermeiden oder reduzieren kann. Im Jahr 2023 starben laut Polizei in Vorder- und Südpfalz 33 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Weitere 478 wurden bei Unfällen schwer verletzt. Am Stand der Polizei können Bürger auch gefahrlos mit einer Rauschbrille testen, wie sich ihre Sicht im berauschten Zustand dramatisch verschlechtert.