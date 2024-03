Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Friesenheim fehlen rund 350 Betreuungsplätze für Kinder. Offenbar plant die Stadt, auf einem BASF-Parkplatz am Alwin-Mittasch-Park eine neue Kita zu bauen. Das Thema birgt Zündstoff in sich und könnte einen vor rund einem Jahr beigelegten Konflikt neu entfachen, wie sich im Ortsbeirat gezeigt hat.

Immerhin 705 Betreuungsplätze gebe es aktuell in Friesenheim, war auf SPD-Anfrage von der Verwaltung zu erfahren. Allerdings fehlten bereits heute 325 Plätze für die Altersklassen über