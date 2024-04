Die Stadtverwaltung organisiert gemeinsam mit Kooperationspartnern am Freitag, 19. April, von 14 bis 17 Uhr einen Infotag rund ums Thema Pflege mit dem Titel „Wer sich früh informiert – ist später gut versorgt“ im Wilhelm-Hack-Museum. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).„Ich freue mich sehr, dass wir den Infotag Pflege in Kooperation mit dem Bund ambulanter Pflegedienste Ludwigshafen (Balu), dem Klinikum, der Nachbarschaftshilfe, den Pflegestützpunkten und dem Seniorenrat mit einem abwechslungsreichen Programm veranstalten können“, sagt Steeg. Bei Vorträgen von Experten sowie an Infoständen haben Besucher die Möglichkeit, sich zum Thema Pflege umfassend zu informieren. Die Veranstaltung bietet darüber hinaus die Gelegenheit, sich an einem kulturellen Rahmenprogramm zu beteiligen, beispielsweise wird eine kostenlose Führung durch die Ausstellung „Poesie der Elemente“ angeboten. „Wir wollen möglichst viele Menschen mit diesem Infotag erreichen, denn Pflege betrifft unsere gesamte Gesellschaft“, betont Steeg. Die Veranstaltung biete den Besuchern Gelegenheit, Fragen rund ums Thema Pflege zu stellen. „Ich wünsche mir, dass die Besucher davon zahlreich Gebrauch machen“, so Steeg.