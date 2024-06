Spezialangebote für Kinder und Ladies, Familientag und Feuerwerk sowie täglich Live-Musik unterschiedlicher Art verspricht das Rahmenprogramm beim Pfalzfest auf dem Festplatz am Ludwigshafener Ebertpark noch bis 16. Juni. Am Familientag, 12. Juni, locken ganztägig reduzierte Preise an allen Fahrgeschäften sowie Sonderpreise an den Verkaufs- und Spielgeschäften. Ab 15.30 Uhr stehen die jüngsten Pfalzfest-Besucher im Fokus bei der großen Mitmachshow von Lydia Sprengard auf der Bühne im Bier- und Weindorf. Am Donnerstag spielen die „Zwoa Spitzbuben“ ab 17 Uhr auf der Festbühne im Bier- und Weindorf. Parallel dazu startet die Ladies-Night-Party mit DJ Jonny im Biergarten zum Pfälzer Herzi. Ab 18 Uhr genießen alle weiblichen Pfalzfest-Gäste das Privileg halber Preise an sämtlichen Fahrgeschäften. Am Freitagabend spielt die Band „Partyfritteuse“ ab 18 Uhr im Bier- und Weindorf auf. Ein Feuerwerk beschließt um 22.30 Uhr den Start ins Wochenende.

„Schbreissel Band“ setzt Schlusspunkt

Die „Schlagertanten“ sind vielen spätestens als Begleitung von Gringo Mayer in seinem Video zum Hit „Oh Jesses“ bekannt. Die Formation aus Mitgliedern des Rhein-Neckar-Theaters besteht aus Travestiekünstler Markus Beisel alias Céline Bouvier, der Rockröhre Miss Melany Hääig und Schlagersternchen Franceca Galileo. Deren Programm setzt sich neben Schlagern auch aus Rock, Pop, Musical und Filmmusik zusammen – gewürzt mit deftigen Comedy-Moderationen. Sie treten am Samstag ab 18 Uhr im Bier- und Weindorf auf. Den musikalischen Schlusspunkt zum Pfalzfest setzt die „Schbreissel Band“ am Sonntag ab 15 Uhr im Bier- und Weindorf. Der Eintritt zu allen Events des Rahmenprogramms ist frei.