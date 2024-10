Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ laden das Winkelgasse-Eiscafé an der Melm, das Jugendrotkreuz Oggersheim-Ruchheim und die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft laden für Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr zum ersten Familienfest in Oggersheim in das Eiscafé (Am Brückelgraben 70) ein. Die Veranstalter kündigen in einer Pressemitteilung einen „abwechslungsreichen Tag voller Spaß und Information“ an. Die Vereine und Organisationen wollen nach eigenen Angaben gemeinsam ihre Türen öffnen und Einblick in ihre Aktivitäten geben. Ziel ist es, die Besucher für die ehrenamtliche Arbeit zu begeistern.