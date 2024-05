Sie ist ein Stück Ludwigshafener Tradition und Stolz: Die Privat-Kaffee-Rösterei Mohrbacher, die am 1. Mai ihr 100. Firmenjubiläum feiert. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) überbrachte am Dienstag persönlich die Glückwünsche des Stadtvorstands, Stadtrats und der Stadtverwaltung bei einem Besuch in den Räumen der Rösterei in Süd. Der Traditionsbetrieb wird in dritter Generation von den Familien Bischof und Müller-Altmann geleitet. Gegründet wurde er am 1. Mai 1924 von Hans Mohrbacher und seiner Frau Lisa.

„Ihre Familien haben die Entwicklung unserer Heimatstadt über ein ganzes Jahrhundert begleitet und den guten Ruf eines qualitätsvollen Einzelhandels und höchster Röstkunst weit über die Grenzen unserer Stadt hinausgetragen“, würdigte die OB das Wirken des Familienunternehmens. „Mohrbacher steht für gleichbleibend hohe Qualität, für Tradition und Zukunftsgewandtheit, für vorbildliches Unternehmertum und Fleiß. Diese Tugenden haben den Betrieb durch die Höhen und Tiefen eines ganzen Jahrhunderts begleitet. In einer sich ständig wandelnden Industriestadt war und ist er ein fester Anker und Bezugspunkt für seine vielen treuen Kunden“, sagte Steinruck.