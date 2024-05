Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in ein Dürkheimer Schuhgeschäft in der Innenstadt einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter, über die Rückseite des Gebäudes Zugang zu erlangen. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich an die Inspektion, Telefon 06322 9630, zu wenden.