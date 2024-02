Mit einem feierlichen Gottesdienst in der City-Kirche St. Ludwig wird am Sonntag, 18. Februar, die bundesweite Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor eröffnet. Der Gottesdienst wird auch im ARD-Fernsehen übertragen. Zwei weitere Veranstaltungen stimmen schon im Vorfeld aufs Fasten ein.

Die Misereor-Fastenaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Interessiert mich die Bohne“. Nach dem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Ludwig in der Ludwigshafener Innenstadt findet ab 11.30 Uhr ein Empfang mit vielen Gästen im Heinrich-Pesch-Haus, Frankenthaler Straße 229, statt. Am Samstag, 17. Februar, gibt es zur Einstimmung auf die Fastenaktion ab 20 Uhr im Kulturzentrum Das Haus Bahnhofstraße 30, ein Mitsingkonzert. „Gemeinsam. Singen. Gutes tun.“ Das ist das Motto von „Starke Töne“, einer Spendenaktion von Misereor, die zum gemeinsamen Singen einlädt. Ob der Beatles-Evergreen „Hey Jude“, der Dauerbrenner „Viva la Vida“ von Coldplay oder der Oldie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey – für jeden Musikgeschmack soll etwas dabei sein. Begleitet wird die singende Gemeinschaft von Uli Wurschy und dem Rockchor Speyer. Der Eintritt ist frei. Misereor freut sich über Spenden für Projektarbeit.

Wallfahrer tragen Hungertuch

Schon seit Dienstag, 13. Februar, ist eine Gruppe von Wallfahrern unterwegs, die das Misereor-Hungertuch zum diesjährigen Ort der Fastenaktions-Eröffnung nach Ludwigshafen tragen. Sie kommen aus der ganzen Bundesrepublik und tragen das Tuch vom Ort der Fastenaktionseröffnung des vergangenen Jahres, Augsburg, in die Pfalz. Sie sind Botschafter der Themen und Anliegen von Misereor und wollen an vielen Orten auf ihrem Weg mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen.

Stationen der Wallfahrer werden ab Donnerstag, 15. Februar, unter anderem Leipheim, Karlsruhe, Wörth am Rhein, Kandel, Rheinzabern, Leimersheim, Germersheim, Dudenhofen und Schifferstadt sein. Am Samstag, 17. Februar, geht es ab 5 Uhr morgens von Schifferstadt nach Waldsee, Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt zur Oggersheimer Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in der Kapellengasse 8, wo ein Abschlussgottesdienst stattfindet.