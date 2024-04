Die Polizei ermittelt gegen einen 40-Jährigen gleich wegen mehrerer Delikte. Der Mann soll am Montagabend in einer Wohnung in der Mundenheimer Straße (Süd) einen 53-jährigen Bekannten mehrmals mit einem Schlagring traktiert haben. Der 53-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilt. Als die Beamten vor Ort waren, war der 40-Jährige verschwunden. In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei erneut alarmiert, weil der Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Yorkstraße (Süd) eine Wohnungstür eingetreten und Geld gestohlen haben soll. Als eine Streife eintraf, wollte der 40-Jährige gerade gewaltsam in eine weitere Wohnung eindringen. Die Beamten nahmen den Mann fest. Da er offenbar unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Dabei spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht und leistete gegen die anschließende Fesselung erheblichen Widerstand. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.