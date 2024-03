Opfer einer Pfefferspray-Attacke ist eine 17-Jährige am Montagabend in Maudach geworden. Wie die Polizei weiter mitteilt, war die junge Frau in der Buslinie 76 vom Berliner Platz nach Maudach unterwegs. Im Bus waren auch zwei Mädchen, die sich in Begleitung eines Erwachsenen befanden. An der Haltestelle „Ortsmitte“ stieg die 17-Jährige gegen 20.50 Uhr aus und wurde von einer der Jugendlichen mit einem Pfefferspray attackiert. Die Täterin flüchtete anschließend. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.