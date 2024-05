Ein 64-jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr bei einem Unfall in Rheingönheim verletzt worden. In der Hauptstraße, an der Einmündung zur der Straße In der Mörschgewanne, stieß er mit dem Auto einer 83-Jährigen zusammen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.