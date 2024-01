Die Stadtverwaltung kann noch keinen Termin für die Verlegung der Gedenktafeln nennen, die in der Philipp-Scheidemann-Straße (Oggersheim) in Erinnerung an die beiden im Oktober 2022 dort erstochenen Handwerker eingelassen werden sollen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage weiter mitteilte, liegen den Vorschriften entsprechend mittlerweile Angebote vor. Den Zuschlag hat ein lokaler Betrieb erhalten. Im nächsten Schritt sollen bei einem Termin vor Ort die technische Umsetzung und Verkehrssicherheit erörtert werden. Zu den Gesamtkosten konnte sie noch keine Angaben machen, „sie halten sich in einem überschaubaren Rahmen“.

Die Ruchheimer Familie Sprengart, die bei der Attacke eines psychisch kranken Mannes ihren Sohn sowie einen engen Freund und Mitarbeiter verloren hat, hatte angekündigt, für die Verlegung der Gedenkplatten finanziell aufzukommen. Die Opferfamilien stehen dazu im Austausch mit der Stadtverwaltung. Am Tatort pflegen sie seit dem Angriff eine kleine Gedenkstätte.