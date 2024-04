Einen Mercedes Transporter haben Unbekannte zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, am Giuliniplatz (Mundenheim) aufgebrochen. Laut Polizei wurde ein Sack mit Pfandflaschen gestohlen. Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Seitenscheibe eines grauen Peugeot am Benckiserplatz (Mitte) eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Weiterhin wurde am Montag zwischen 10.30 und 14.40 Uhr die Seitenscheibe eines in der Bruno-Körner-Straße (West) abgestellten Fiats eingeschlagen und eine Uhr sowie eine Bankkarte aus dem Innenraum gestohlen. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.