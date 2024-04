Einen Einbrecher haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Saarbrücker Straße (Friesenheim) am Mittwoch auf frischer Tat ertappt. Gegen 4 Uhr war der Unbekannte in das Haus eingestiegen und hat es durchsucht. Dabei weckte er die Bewohner. Als diese ihn im Hausflur ansprachen, ergriff er laut Polizei die Flucht. Gestohlen wurde nichts. Der Täter wurde als zirka 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und eine Stirnlampe. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In ein Jugendwerk in der Pfarrer-Krebs-Straße (Mundenheim) sind Unbekannte zwischen 28. März, 16 Uhr, und 2. April, 8 Uhr, eingebrochen. Sie stahlen nach Angaben der Polizei einen Tresor mit mehr als 400 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 5000 Euro.

Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Fitnessstudio in der Orffstraße (Süd) einzubrechen. Sie verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise in beiden Fällen: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.