Die Maudacher Kerwe soll am bisherigen Standort bleiben. Das hat die Lukom als Organisatorin dem Ortsbeirat bestätigt. An einer anderen Baustelle ist Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck auf ihrer wohl letzten Sitzung der Geduldsfaden gerissen.

In seiner Sitzung am Dienstag stimmte das gesamte Gremium für einen Antrag der CDU, der den Verbleib der Kerwe am bisherigen Standort in der Schilfstraße fordert. Die Diskussion um den Kerweplatz an