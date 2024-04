Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Slogan „sicher.mobil.leben“ Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete „Güterverkehr im Blick“. Ziel des Aktionstags war es, Lkw-Fahrer zur Einhaltung der Regeln zu sensibilisieren. Am 17. April wurden im Dienstbezirk des für Vorder- und Südpfalz zuständigen Polizeipräsidiums Rheinpfalz insgesamt 46 Lkw-Fahrer überprüft. Hierbei leiteten die Beamten 20 Verfahren wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften, wegen mangelhafter Fahrzeugtechnik und falscher Beladung ein. In drei Fällen waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.