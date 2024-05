Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zehn Spitzenkandidaten, fünf Duelle: Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni stehen die Köpfe der Parteien in zugelosten Paarungen Rede und Antwort. Mit Liborio Ciccarello (BSW) und Jonas Leibig (Die Linke) hat Steffen Gierescher über die Spaltung des linken Spektrums, Kritik an der Kohl-Allee und den Krieg gesprochen.

Herr Ciccarello, warum haben Sie der Linkspartei den Rücken gekehrt?

Ciccarello: Mir wäre es am liebsten gewesen, es hätte keine Trennung