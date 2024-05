Zehn Spitzenkandidaten, fünf Duelle: Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni stehen die Köpfe der Parteien in zugelosten Paarungen Rede und Antwort. Mit Liborio Ciccarello (BSW) und Jonas Leibig (Die Linke) hat Steffen Gierescher über die Spaltung des linken Spektrums, Kritik an der Kohl-Allee und den Krieg gesprochen. Das Interview lesen Sie hier.