Die Partei „Die Linke“ stellt sich organisatorisch neu auf: Die Kreis- und Stadtverbände in der Region gehen im neuen Bezirksverband Vorderpfalz auf. Dies hängt auch mit der neuen Partei von Sahra Wagenknecht (BSW) zusammen.

Der Landesparteitag der Linken hatte im Dezember eine Strukturreform beschlossen, die nun vollzogen wird. Der neue Bezirksverband umfasst die Städte Ludwigshafen, Neustadt und Frankenthal sowie die Landkreise Bad Dürkheim und den Rhein-Pfalz-Kreis. Nach der Gründung des Bezirksverbands wurde ein dreiköpfiger Bezirksvorstand gewählt: Vorsitzender ist Jonas Leibig, stellvertretende Vorsitzende Claudia Kocabalkan und Schatzmeisterin Vera Rosisko. Deren Ziel ist es, dass Die Linke bei den im Juni anstehenden Kommunalwahlen an den Start geht. In Ludwigshafen wird die Partei dabei auf ihre bisherigen Stadträte Liborio Ciccarello und Petra Malik verzichten müssen, denn beide haben sich der neuen Wagenkecht-Partei angeschlossen, die ebenfalls in der Vorderpfalz Pateistrukturen aufbaut. Der ehemalige Linken-Stadtratsfraktionschef Ciccarello will mit einer BSW-Liste antreten. Die Linke braucht daher neue Köpfe im Wahlkampf und konkurriert mit ihren Ex-Mitgliedern um die Wählergunst.