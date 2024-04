Ein Ladendetektiv ist am Samstagabend in West leicht verletzt worden, als er einen Dieb stellen wollte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Aufpasser gegen 19 Uhr in einem Discounter in der Frankenthaler Straße beobachtet, wie ein Kunde mehrere Lebensmittel einsteckte. Als der 21-Jährige den Dieb zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser zu Fuß aus dem Supermarkt und verletzte den Verfolger leicht an beiden Armen.

Der Mann war 20 bis 25 Jahre alt, blond und hatte auffallend schlechte Zähne. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222.