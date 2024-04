„Kantate“ nennt sich im Kirchenjahr der vierte Sonntag nach Ostern. Es ist der Sonntag der Kirchenmusik, an dem das Lob Gottes im Vordergrund steht. Dies nimmt die Protestantische Bezirkskantorei Ludwigshafen zum Anlass, um am Vorabend von „Kantate“ Chor- und Orgelmusik der Romantik zu präsentieren. Es erklingen wenig bekannte „Kleinode“ dieser Zeit von Adolph Friedrich Hesse, Johann Georg Herzog und Karl Hoyer. Das Konzert am Samstag, 27. April, beginnt um 19.30 Uhr in der Apostelkirche, Rohrlachstraße 70. Die musikalische Leitung hat Bezirkskantor Tobias Martin. An der Orgel musiziert Christian Lorenz (Pfungstadt), als Solisten wirken Stefanie Freiburg (Alt) und Ingo Wackenhut (Tenor) mit. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.