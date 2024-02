Bei einer Kontrollwoche vom 19. bis 25. Februar mit den Schwerpunkten Trucks und Busse haben Beamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen 309 Lkw und Kraftomnibusse kontrolliert. Dabei wurden 126 Verstöße geahndet. In 19 Fällen führten die festgestellten Mängel zu einem Fahrverbot. Einem Kontrollierten wurde die Weiterfahrt wegen seiner Alkoholisierung untersagt. Die Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs bleibe ein Schwerpunkt der Überwachung, heißt es in einer Mitteilung. Übermüdete Fahrer und technisch nicht einwandfreie Fahrzeuge stellten eine ernstzunehmende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Bei der Kontrollwoche „Truck & Bus“ als Teil der länderübergreifenden Aktion des europaweiten Netzwerks „Roadpol“ (im Netz: www.roadpol.eu) sei es das primäre Ziel gewesen, die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten bei Berufskraftfahrern zu überwachen. Die Experten der zentralen Verkehrsdienste hätten dabei ein besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand und die Ladungssicherheit der Wagen sowie die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer gelegt.

Das Präsidium Rheinpfalz ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz.