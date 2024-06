Die Kolpingsfamilie St. Albert unterstützt mit einer Spende in Höhe von 2100 Euro die Mahlzeitenausgabe für Bedürftige im Heinrich-Pesch-Haus (HPH). Das Geld stammt aus dem Weihnachtsbaumverkauf der Kolpingjugend St. Albert und einer Spendensammlung während einer Vortragsreihe in der Fastenzeit. Seit April 2020 öffnet „Mahlze!t LU“ regelmäßig. Damals, in der Zeit des ersten Lockdowns, ging die kostenlose Mahlzeitenausgabe an den Start, „gedacht als Krisenhilfe und für den Übergang, weil damals viele Hilfsangebote weggebrochen sind“, berichtet Tobias Zimmermann, Direktor des HPH. Täglich versorgt die Küche des Heinrich-Pesch-Hotels seitdem rund 100 Menschen mit einem warmen Essen, zeitweise wurde das Essen sogar an bedürftige Familien ausgefahren. Insgesamt hat „Mahlze!t LU“ seit 2020 über 70.000 Mahlzeiten ausgegeben – immer kostenlos und ohne Nachweis der Bedürftigkeit. „Uns war es von Anfang an wichtig, dass die Essenausgabe unbürokratisch und gut zugänglich ist“, betont Zimmermann. Aktuell geben Ehrenamtliche und Mitarbeiter des HPH an fünf Tagen in der Woche, immer dienstags bis samstags, von 12 Uhr bis 13 Uhr eine kostenlose Mahlzeit aus. Finanziert wird die Essensausgabe ausschließlich durch Spenden. „Die Kolpingsfamilie findet das Projekt eine wirklich gute Sache“, betonte Wuni Kippenberger von der Kolpingsfamilie bei der Spendenübergabe.

Spendenkonto: Heinrich Pesch Haus Bildungszentrum Ludwigshafen e.V., IBAN: DE96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank Speyer), Spendenzweck: Mahlzeit LU