Auf Initiative der Organisationen Bürgerlobby Klimaschutz, German Zero und Together for Future wurde der 29. April als Tag der Klimademokratie ausgerufen, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, mit Bundespolitikern zum Thema Klimaschutz ins Gespräch zu kommen. Denn unter den Folgen der Klimakrise leide auch das demokratische Miteinander. Deshalb sei der Dialog wichtig. Armin Grau (64, Altrip), Grünen-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, stellt sich am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr Fragen dazu und will Anregungen mit in die parlamentarische Arbeit nach Berlin nehmen. Zu einem Gespräch kann man sich unter folgendem Link anmelden: https://tagderklimademokratie.de/dialog/.