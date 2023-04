Zum fünften Mal koordiniert der Bundesverband für Kindertagespflege die Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“, die vom 8. bis 14. Mai stattfindet. Ziel ist es, der Öffentlichkeit näher zu bringen, was Kindertagespflege leistet.

In Ludwigshafen beteiligen sich mehr als 70 Kindertagespflegepersonen mit diversen Aktionen an dieser Woche, um auf sich aufmerksam zu machen.

In der Regel betreut eine Tagesmutter oder ein Tagesvater bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, beziehungsweise in angemieteten Räumen oder im Haushalt der Eltern. Je nach Landesregelung ist es auch möglich, im Verbund zweier oder mehrerer Kindertagespflegepersonen mehr als fünf Kinder zu betreuen. Die kleine Gruppe und die Familienähnlichkeit zeichne die Kindertagespflege aus.

LU: 380 Kinder in der Kindertagespflege

In Ludwigshafen würden derzeit knapp 380 Kinder in der Kindertagespflege betreut und böten mit ihren verschiedenen Konzepten und Angeboten mittlerweile eine hochwertige Betreuungsform an.

Um laut Ankündigung auf diese Vielfalt aufmerksam zu machen und um mehr Wertschätzung in Politik und Gesellschaft zu bekommen, werden zum einen vom 8. bis 13. Mai die politischen Vertreter Ludwigshafens zu Tagen der offenen Türen eingeladen. Zum anderen wird es für alle interessierten Eltern und Großeltern am 13. Mai, 10 bis 16 Uhr, im Oppauer Park ein Spielefest geben.

Auch Interessierte, die selbst Kindertagespflegeperson werden möchten, können sich informieren und sich vom Kinderschutzbund an diesem Tag Infomaterial mitnehmen.

Die Kindertagespflegepersonen haben sich laut Ankündigung einiges einfallen lassen und freuen sich im Mai „auf eine schöne Aktionswoche mit viel Austausch, mehr Anerkennung und Wertschätzung für ihre Arbeit“.