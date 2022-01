Voraussichtlich im März soll der Anbau bei der sozialtherapeutischen Justizvollzugsanstalt in der Südlichen Innenstadt fertig sein. Dabei werden Eingangs- und Besucherbereich neu geschaffen, eine Turnhalle und neue Büroräume gebaut. Doch es gibt Kritik am Baumanagement. „Nach über zehnjähriger Planung und mittlerweile siebenjähriger Bauphase ist der Anbau bei unserer JVA endlich auf der Zielgeraden“, sagt Raik Dreher, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Grünes Forum. Die Insassen und die JVA- Mitarbeiter hatten eine jahrelange Dauerbaustelle ertragen müssen. Der Umbau sei eine Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen. Die Verantwortung dafür trage der Landesbaubetrieb, der es versäumt habe, die Baumaßnahme einem Generalunternehmer zu übertragen, so Dreher. Nur dem außerordentlichen Engagement der JVA-Mitarbeiter sei es zu verdanken, dass alle Therapien der Insassen weiterhin hätten stattfinden können.