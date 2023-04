Drei Jugendliche haben am späten Mittwochnachmittag einen Güterzug mit Steinen beworfen. Laut Bundespolizei haben sie sich in Mannheim- Schönau in der Nähe der Gleise aufgehalten. Eine Streife fuhr zum Ort des Geschehens, die Deutsche Bahn sperrte die Gleise. Die Beamten trafen vor Ort auf drei 15-Jährige, die die Vorwürfe einräumten. Die Streife brachte sie schließlich zu ihren Eltern. Jugendsachbearbeiter der Bundespolizei haben die Ermittlungen übernommen und prüfen, ob hier ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorliegen könnte. Durch die Sperrung der Gleise kam es zu Verspätungen im Betrieb der Deutschen Bahn. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass beim Werfen mit Gegenständen Schäden entstehen können, die dem Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Im schlimmsten Fall könnten Menschen schwer oder lebensgefährlich verletzen werden.