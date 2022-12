In Mannheim wird derzeit ein Musical produziert, das dem Leben der Ausnahme-Sängerin Joy Fleming gewidmet ist. Seine Premiere soll das Stück während der Bundesgartenschau auf dem Spinelli-Gelände, einem der 23 Buga-Schauplätze, haben. Das Musical soll an 15 Abenden aufgeführt werden. Die Hauptdarsteller werden am Freitag vorgestellt. Dann wird die Mittelstandsvereinigung auch einen Scheck über 150.000 Euro zur Finanzierung des Musicals überreichen. Fleming gilt als die Tochter Mannheims. Die Soulsängerin wurde in den 1970er-Jahren mit dem Hit „Neckarbrückenblues“ bekannt. 1975 vertrat sie Deutschland mit dem Song „Ein Lied kann eine Brücke sein“ beim Eurovision-Songcontest. Fleming starb 2017 mit 72 Jahren. Das Musical werde die Lebensgeschichte Flemings auf besondere Weise erzählen, wie die Initiatoren erläuterten. Ermöglicht wird das Projekt von der sogenannten Mannheimer Runde, einem Verein für bürgerschaftliches Engagement. In dem sind mittelständische Unternehmer aus der Stadt aktiv, die auch die Patenschaft für die 15 Aufführungen übernehmen. Die Shows kosten damit für die Buga-Besucher nichts extra.