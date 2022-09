Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Bruchsal ist Johannes Weber vom TV Schifferstadt Deutscher Vize-Meister im Deutschen Achtkampf in der Altersklasse 20+ geworden.

Bei den turnerischen Disziplinen (Boden, Sprung, Barren, Reck) turnte Weber, der als einziger Starter aus Rheinland-Pfalz in dieser Klasse teilnahm, seine Übungen sehr sauber durch. Beachtlich war seine neue Kür am Barren. Er ließ sich nicht durch seine Konkurrenz, die aus vielen turnerischen Hochburgen antrat, aus der Ruhe bringen. Ein Großteil der angetretenen 13 Mitstreiter turnen bereits in der Ersten oder Zweiten Bundesliga. Unterstützt von Trainer Horst Schlindwein bewältigte er den Turnwettkampf souverän.

Weiter ging es ins Stadion „Am Sportpark“, wo die vier Disziplinen der Leichtathletik, 100-Meter-Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderball bevorstanden. Leider war das Wetter nicht optimal, die Temperatur etwas zu kalt und der einsetzende Regen tat sein Übriges dazu. Dennoch lief Weber die 100 Meter in 11,34 Sekunden. Seine Weite im Weitsprung mit 6,61 Metern war unübertrefflich. Die Kugel stieß er auf 10,79 Meter, was eine persönliche Bestleistung für ihn ist, und in der letzten Disziplin übertraf er seine Konkurrenz im Schleuderball mit einer Weite von 56,14 Metern. Durch das Gewinnen aller Leichtathletikdisziplinen konnte er entsprechend punkten und somit den Titel Deutscher Vize-Meister erringen.

Mit am Start war sein Vereinskamerad Eliah Rein, der erstmals an einer Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf teilnahm. Seine vier turnerischen Disziplinen turnte er einwandfrei durch. Leider verletzte er sich beim Weitsprung und konnte seinen Wettkampf daher nur eingeschränkt zu Ende führen. Eliah belegte in der Gesamtwertung in der Altersklasse 18 und 19 Jahre den zwölften Platz.