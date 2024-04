Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wie geht’s weiter mit den Hochstraßensanierungen? Antworten darauf wollte die Stadtspitze am Freitag in der Rhein-Galerie mit einem Info-Markt geben. Die meisten Blicke zog eine Animation der geplanten Helmut-Kohl-Allee auf sich. Allerdings befeuerten die virtuellen Bilder so manche Befürchtungen.

Oliver Krebs ist schnell umzingelt. Hinter dem Geschäftsführer der Trierer Firma V-Kon Media versammelt sich ein Pulk von Menschen, um dem 52-Jährigen, der eine Art Joystick in der Hand