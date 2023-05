Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Chris Böcher war Fußball-Profi und hat in zwei Phasen für den Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen gespielt. Zur neuen Saison kehrt er als Co-Trainer zu den Rheingönheimern zurück. Mit Chefcoach Marco Laping versteht er sich bestens. Das traf nicht auf jeden Coach zu. Böcher schied 2018 aus, weil er mit dem damaligen Trainer nicht auf einer Wellenlänge funkte.

Herr Böcher, Sie kommen nach 2013 und 2017 zum dritten Mal zum FC Arminia. Was zieht Sie so zum FCA?

Es ist nicht primär der Verein, in erster Linie will ich