Was ist Heimat? Sind es die eigenen vier Wände, die Familie, das vertraute Viertel – oder auch eine ganze Stadt? Die Gemeinnützige Baugesellschaft Mannheim (GBG) geht dieser Frage in einer Ausstellung in der alten Gymnastikhalle auf dem Spinelli-Gelände vor den Toren der Bundesgartenschau nach. „Heimat ist hier“ heißt die Schau, die ein heimeliges, vertrautes Gefühl erzeugt.

Am Eingang will man fast seine Jacke aufhängen und in Hauspantoffeln schlüpfen. Wie ein typischer Hausflur wirken die ersten Meter der Schau, und auch sehr „Monnemerisch“.