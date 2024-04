In der konstituierenden Sitzung des neu zusammengesetzten Hochschulrats der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist Heike Arend, Geschäftsführende Direktorin beim Landkreistag Rheinland-Pfalz und langjährige Geschäftsführerin der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, für die nächsten fünf Jahre zur Vorsitzenden gewählt worden. Sie folgt auf den im Dezember verstorbenen Dieter Wagner. Ihre Stellvertreter sind Jörg Breitenbach, Geschäftsführer der BIT Pharma GmbH, und Gösta Jamin, Professor am Fachbereich Dienstleistungen und Consulting. Weitere Neuzugänge des zehnköpfigen Hochschulrats sind Andreas Gietl (BASF) und Florian Roth (SAP). Auch im Kuratorium der Hochschule gab es zwei personelle Veränderung: Landtagsabgeordneter David Guthier (SPD) tritt die Nachfolge von Parteikollegin Anke Simon an. Zudem folgt Christiane Sajdak (BASF) auf Katja Scharpwinkel, die jetzt Mitglied des BASF-Vorstands ist. Hochschulräte dürfen Vorschläge einbringen zur strategischen Ausrichtung, zu Strukturveränderungen oder zu Prioritäten bei der Mittelverteilung.