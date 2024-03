Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Woche vor dem regulären Vorlesungsbeginn hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) am Montag rund 420 neue Studierende beim „Ersti-Welcome“ in Ludwigshafen begrüßt. Besonderheit diesmal: Die jungen Frauen und Männer profitieren als erste vom Neubau (Gebäude C) auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße.

Das „Gebäude C“ wurde in den Semesterferien schrittweise bezogen und bietet unter anderem den vier Fachbereichen, dem Servicecenter, dem Bafög-Amt und