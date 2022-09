Kämmerer Schwarz: Habeck-Moment

Stell dir vor, du hast plötzlich zehn Millionen Euro Schulden und kannst dir nicht erklären, warum. Diese Ratlosigkeit herrschte bei der Sitzung des Hauptausschusses, als mehrere Fraktionsmitglieder bei Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) nachfragten, warum diese beträchtliche Summe im Nachtragshaushalt denn nicht von vornherein abzusehen war. Schließlich handelte es sich um Mehrausgaben für sogenannte Versorgungsaufwendungen. Personalkosten also für Pensionäre. Nun ist zu Beginn eines Jahres einigermaßen abzusehen, wie viele Mitarbeiter im Lauf des Jahres ausscheiden. Warum das in Ludwigshafen so viel mehr sind als abgezählt – diese Antwort musste der Kämmerer schuldig bleiben. Schwarz hatte seinen Habeck-Moment, führte die jüngste Zinsentwicklung an. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wollte ihm zur Seite springen, schob aus den Tiefen ihrer Erinnerung die Floskel steigender Pensionslasten nach. Stichworte wie Altersteilzeit-Rückstellungen, Ausgaben für eine Mitarbeiteragentur, unvorhergesehene Versorgungsempfänger im Klinikum schwirrten durch den Raum. Aber nichts Genaues wusste die Stadtspitze über die immerhin größte Abweichung im Nachtragshaushalt nicht. Auf der Stadtratssitzung am Montag will sie nachlegen. Nein, das muss sie.

Feste in Friesenheim: Henkel-Moment

„Wer sich an diesem Wochenende in Friesenheim langweilt, ist selbst schuld“, machte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag klar. So ist allein der Veranstaltungskalender am heutigen Samstag dicht gefüllt. Der Förderverein Ebertpark packt beim Freiwilligentag mit an. Pauluskirche und Museumsverein laden ab 17 Uhr zu einer Nachfeier des verschobenen Ortsjubiläums 1250 Jahre Friesenheim ein, und der Hofflohmarkt vermeldet mit über 150 Anmeldungen eine Rekordbeteiligung. „Es ist also jede Menge los“, freute sich Henkel. Der seinerseits wiederum zusehen muss, dass er alle repräsentativen Pflichten unter einen Hut bekommt.

Stargäste: Fanta-Moment

Spider Murphy Gang (2007), Reamonn (2008), Revolverheld (2009), Heinz Rudolf Kunze, Purple Schultz (2010), Milow, Glasperlenspiel (2011), Jupiter Jones (2012), Max Giesinger, Guildo Horn, Marlon Roudette, Andreas Bourani (2013), Travis, Marquess (2014), The Boss Hoss, Johannes Oerding (2015) Bosse, DJ Antoine, Lena (2016), Clueso, Aura, Alice Merton, Joris, Spider Murphy Gang (2017), Namika, DJ Felix Jaehn, Tim Bendzko (2018), Stefanie Heinzmann, Juli, Sunrise Avenue (2019) – sie alle und noch mehr sind schon auf dem Ludwigshafener Stadtfest aufgetreten, bevor es von Corona ausgebremst wurde. In diesem Sommer gab es mit dem Rheinuferfest lediglich eine sehr abgespeckte Variante. Ob es die XXL-Party mit bis 250.000 Besuchern angesichts der nicht enden wollenden Krisenzeit künftig noch mal geben wird, steht derzeit in den Sternen.

Jubilarfeier der BASF. Foto: BASF

Spider Murphy Gang (2007/2017), Reamonn (2008), Revolverheld (2009), Heinz Rudolf Kunze, Purple Schultz (2010), Milow, Glasperlenspiel (2011), Jupiter Jones (2012), Max Giesinger, Andreas Bourani (2013), Travis, (2014), Boss Hoss, Johannes Oerding (2015) Bosse, DJ Antoine, Lena (2016), Clueso, Alice Merton, Joris, (2017), Namika, DJ Felix Jaehn, Tim Bendzko (2018), Stefanie Heinzmann, Juli, Sunrise Avenue (2019) – sie alle und noch mehr sind schon auf dem Ludwigshafener Stadtfest aufgetreten, bevor es von Corona jäh ausgebremst wurde. In diesem Sommer gab es mit dem Rheinuferfest lediglich eine abgespeckte Variante. Ob es die XXL-Party mit bis zu 250.000 Besuchern künftig noch mal geben wird, steht derzeit in den Sternen.

Selbige vom Himmel holt die BASF gerne für ihre Jubilare, von denen sie zuletzt 3000 in die SAP-Arena einlud, um sie bei einem rauschenden Abend zu würdigen. Was das mit dem Stadtfest zu tun hat? Auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten viel. Denn die Krönung der Sause für die Aniliner stand in Gestalt der „Fantastischen Vier“ auf der Bühne. Das legendäre Hip-Hop-Quartett aus Stuttgart war übrigens noch nie zu Gast auf dem Stadtfest. Sollte es mal wieder eins geben und die BASF dessen Hauptsponsor bleiben, dann müsste es doch ein Leichtes sein, Smudo und Co. auch mal nach LU zu lotsen – jetzt, wo die Chemie zwischen „Fanta 4“ und dem Konzern mit den vier Buchstaben stimmt.