Der vom Nationaltheater Mannheim ausgelobte Kompositionswettbewerb für die Kammeroper „Der Fremde“ ist entschieden: Gewonnen hat das Team von Komponistin Cecilia Arditto (Komposition), Annette Müller (Libretto) und Bart Brouns (Beratung). Das Trio wurde von den sechs Fachleuten der Jury aus sechs Teams der Finalrunde ausgewählt. Das Siegerteam bekommt den mit 20.000 Euro dotieren Kompositionsauftrag. Die Entscheidung fand als digitale Videokonferenz statt, an der auch Publikum nach einer Anmeldung teilnehmen konnte.

Die Aufgabe war es, eine Szene aus Albert Camus' Novelle „Der Fremde“ für Piano, Violine und drei Gesangsstimmen zu vertonen. „Die Kombination einer klaren Erzählweise dicht am Autor mit einer phantastischen Welt aus Geräuschen, Klängen, Lichtern und Bewegung“ fand Jurymitglied Jan Dvořák, Dramaturg und Komponist, beim Siegerteam „spannend und innovativ.“ Regisseur und Librettist Krystian Lada bescheinigte den Gewinnern „ein Verständnis dafür, Theater in Musik und Musik in Theater zu überführen“. Komponist Sidney Corbett lobte die Linearität der Erzählweise, die einen guten Rahmen für den komplexen Inhalt des Werkes abgebe.

Lob der vielen guten Ideen

Das Publikum votierte für das Trio von Ehsan Khatibi (Komposition), Elnaz Seyedi (Komposition) und Johannes Abel (Libretto). Mit dem Jury-Urteil ergab das den zweiten Platz und den mit 5000 Euro dotierten Kammermusikpreis. Die Musikjournalistin Theresa Beyer lobte daran die „hörspielartige Atmosphäre, die sorgfältige Auswahl an Klängen und die Tiefgründigkeit des Konzepts.“ Regisseurin Cordula Däuper beeindruckte der Umgang mit Sing- und Sprechstimme im Zusammenhang mit dem subjektiven Erleben der Hauptfigur. Giorgos Panagiotidis, Musiker des Ensemble Modern und Jurymitglied, lobte die vielen guten Ideen der Teilnehmer, die die Entscheidung der Jury sehr schwer gemacht hätten.

Die Kammeroper „Der Fremde“ wird nach ihrer Vollendung am Nationaltheater aufgeführt werden.