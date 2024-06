Die Auszählung der Stimmzettel für die Kommunalwahl in Mannheim hat am Montag begonnen. Aus zwölf von 220 Wahllokalen liegen die wenig aussagekräftigen Ergebnisse vor. Am Dienstagmorgen wird weitergezählt. Für den Wahlabend hatte der Südwestrundfunk bei Infratest dimap eine Prognose in Auftrag gegeben. In der Nachwahlumfrage hatte die CDU mit 21,5 Prozent der Stimmen die Nase vorn. Knapp dahinter folgten die Grünen mit 20,5 Prozent. Die SPD erreichte demnach 19 Prozent. Die AfD verzeichnete in der Prognose die größten Zugewinne und kam auf 14,5 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mannheimer Gemeinderat gehörig durcheinandergewirbelt wird, ist also hoch. Die SWR-Prognose für die Kommunalwahl 2019 war ziemlich nah am damaligen Endergebnis.