Wunschberuf gefunden? Bewerbung abgeschickt, den ersten Test online durchlaufen – die ersten Schritte im Bewerbungsprozess für eine Ausbildung bei der BASF machen die Ausbildungsplatz-Bewerber heute am Rechner zu Hause. Anders beim Eignungstest.

Für den Eignungstest werden die Bewerber nämlich vor Ort eingeladen – und das bereits seit nunmehr 100 Jahren. Damals wie heute bearbeiten die angehenden Azubis unterschiedliche Aufgaben - und es werden die Fähigkeiten getestet, die für die verschiedenen Ausbildungsjobs wichtig sind.

Da sich die Anforderungen in den Berufsbildern verändert haben, hat sich natürlich auch der Eignungstest gewandelt. Anders als vor 100 Jahren wird beispielsweise nicht mehr mit Schmirgelproben geprüft, wie das Tastgefühl ist. Weiterhin wichtig sind nach Angaben des Chemiekonzerns logisches Kombinations- oder Konzentrationsvermögen.

So gilt es beispielsweise, Aufgaben aus dem sprachlichen und rechnerischen Bereich zu lösen. Aber auch Konzentrationsaufgaben und – je nach Ausbildungsberuf – sind Englischkenntnisse oder mechanisch-technisches Verständnis Bestandteil des Tests. Zusätzlich werden auch Fragen zu persönlichen und sozialen Kompetenzen gestellt, um einen ersten Eindruck vom Bewerber zu bekommen.

„Für die Einstellung sind nicht nur die Noten wichtig. Für uns steht die Persönlichkeit im Vordergrund. Wir suchen motivierte junge Menschen, die neugierig, engagiert und offen für Neues sind, die ihre Talente sowie Ideen einbringen und die ihre berufliche Zukunft sowie die der BASF mitgestalten wollen“, sagt Daniela Kalweit als Leiterin Rekrutierung Auszubildende.

Da heute die Aufgaben im Gegensatz zu früher digitalisiert am Tablet gelöst werden, können die Bewerber bereits am Tag nach dem Eignungstest die Rückmeldung online einsehen. „Wir möchten, dass die Jugendlichen unabhängig von der im Bewerbungsprozess getroffenen Entscheidung von der Teilnahme am Eignungstest profitieren. Deshalb geben wir ihnen ein individuelles Feedback für die getesteten Bereiche. Ist das Testergebnis positiv ausgefallen, prüfen wir im Bewerbungsgespräch, inwieweit die Bewerber zum ausgewählten Wunschberuf passen“, schildert Kalweit.

Bei Ausbildungs- und Studienmessen wie „Jobs for Future“ in Mannheim vom 15. bis 17. September beantworten BASF-Azubis und Ausbildungsexperten Fragen rund um die Ausbildung, den Bewerbungsprozess, den späteren Berufsalltag sowie die Voraussetzungen, die Bewerber mitbringen müssen. Alle Informationen rund um eine Ausbildung bei der BASF und zu Terminen, etwa den Aktionstag „Mädchen in der Produktion & Technik“ am 6. Juli oder zum Infotag Ausbildung am 24. September, gibt es auch online unter www.basf.de/ausbildung. Am Infotag Ausbildung lädt die BASF interessierte Jugendliche und ihre Eltern in die Räumen der BASF-Ausbildung ein, um über die Ausbildungsmöglichkeiten direkt vor Ort zu informieren.

Im Netz

Mehr Infos zum Eignungstest gibt es unter on.basf.com/ausbildung-eignungstest.