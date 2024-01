Einer 41-Jährigen ist am Dienstagnacht gegen 0.30 Uhr in der Spatenstraße in Friesenheim ihr Handy aus der Hand gestohlen worden. Der Unbekannte flüchtete laut Polizei in Richtung Kreuzstraße. Er soll schwarz gekleidet und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.