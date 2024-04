Der Hintereingang zum Friedhof Friesenheim lag Eva Kraut (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats am Herzen. „Gerade ältere Bürger würden diese Abkürzung gerne nutzen.“ Dabei sei zwar der Weg parallel zum Schulgelände asphaltiert worden, aber der Weg entlang des Friedhofs sei weiter unbefestigt und zerfurcht. Das sehe so aus, als ob der Verwaltung unterwegs das Baumaterial ausgegangen sei. Ähnliches vermutet Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD), der darauf vertraut, dass auch die letzten 20 Meter des Weges noch in einen ordentlichen Zustand versetzt werden, „wenn bei einer anderen Maßnahme mal wieder ein oder zwei Schippen“ übrig geblieben sind.