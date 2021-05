Mit einer Bilderserie erinnert der Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine an die Deportation nach Gurs vor 80 Jahren. Zu sehen sind die Aufnahmen im neuen TWL-Gebäude in der Innenstadt. Sie sind coronakonform im Erdgeschoss so aufgebaut, dass sie Passanten von der Straße aus betrachten können.

Am 22. Oktober 1940 wurden 824 jüdische Frauen, Männer und Kinder aus der Pfalz in das im unbesetzten Teil Südfrankreichs gelegene Lager Gurs deportiert. Unter den damals 5700 aus Baden verschleppten Juden befanden sich etwa 600 Personen, die zwischen 1933 und 1939 aus der Pfalz in badische Städte verzogen waren. Nach Gurs kamen mindestens 70 weitere Pfälzer, die nach Frankreich oder Belgien emigriert waren und dort interniert wurden. Viele starben in Gurs und in anderen Lagern in Südfrankreich, ein kleiner Teil der Internierten konnte noch nach Übersee auswandern oder überlebte versteckt in Frankreich. Der Großteil wurde ab 1942 nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager des Ostens verschleppt und dort ermordet. Aus Ludwigshafen wurden 180 Juden deportiert. Über die Deportation von Ludwigshafen aus gibt es eine Fotoserie, eine der wenigen in ganz Deutschland. Die Originale befinden sich im Mannheimer Stadtarchiv.

Bis Dienstag, 10. November, präsentiert der Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine die komplette Bilderserie in einer kleinen Ausstellung. Der Verein arbeitet dabei mir dem Stadtarchiv zusammen. Die großformatigen Plakate können im Erdgeschoss des neuen TWL-Gebäudes an der Ecke Bahnhof-/Bismarckstraße von der Straße aus betrachtet werden – damit werden alle Corona-Auflagen erfüllt. Die Räume sind täglich von 7 bis 9 Uhr und von 17 bis 24 Uhr beleuchtet. Monika Kleinschnitger vom Verein dankt dem Unternehmen Pro Concept AG, das die Erdgeschossebene für die Aktion zur Verfügung stelle und so die Erinnerungsarbeit unterstütze.