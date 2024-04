Bislang sind in Mannheim 30 Bäume entdeckt worden, die von den Sturmböen am Montagabend beschädigt worden sind. Die Stadt warnt beim Betreten der Parkanlagen vor Ästen, die abbrechen könnten. Die Aufräumarbeiten seien in vollem Gange, hieß es. Fünf Bäume hätten gefällt werden müssen, so die Mitteilung der Stadt. Der Schaden im Stadtwald hält sich offenbar in Grenzen. Äste seien abgerissen, vereinzelt seien Bäume entwurzelt worden, sowohl Kiefern als auch Laubbäume. Waldwege sind teilweise nicht passierbar. Die Aufräumarbeiten werden laut Stadt noch bis zum Wochenende andauern.