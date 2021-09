Wie viele Zuschauer am Samstag in die Eberthalle dürfen, um Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen anzufeuern, weiß Geschäftsführerin Lisa Heßler noch nicht genau. Sicher ist nur: Beim Saisonstart gegen den TV Hüttenberg mit Ex-Eule Dominik Mappes dürfen wieder deutlich mehr Fans in die Halle als zuletzt.

Zum Ende der vergangenen Spielzeit konnten immerhin mal 100 Corona-Getestete auf festen Sitzplätzen mit Masken den Eulen zusehen. Nach der am Dienstag von der Landesregierung verkündeten 26. Corona-Verordnung, die am Sonntag in Kraft tritt, dürfen die Eulen in Zukunft aber „eine beliebige Anzahl an geimpften und genesenen oder (...) Kinder bis elf Jahre“ in die Halle lassen. „Das ist definitiv eine positive Entwicklung. Wir freuen uns über jeden einzelnen Fan, der wieder reindarf“, sagte Heßler zufrieden aufatmend nach der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung am Dienstag. Das erleichtert auch die wirtschaftliche Situation bei den Eulen nach einer schwierigen Corona-Saison mit Abstieg – und fast komplett ohne Zuschauer.

Mit der Stadt und dem Land will Heßler noch mal verhandeln, wie viele Fans am Samstag tatsächlich kommen dürfen. Egal, wie viele es sind: „Wir sind voll Vorfreude und wollen einen guten Heimauftakt hinlegen“, sagte am Dienstag Eulen-Trainer Ceven Klatt.