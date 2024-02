Traurige Januar-Bilanz der Autobahnpolizei Ruchheim: Bei Kontrollen in der Vorder- und Südpfalz wurden 37 Fahrer ohne gültigen Führerschein erwischt. Einige hätten überhaupt keinen Führerschein besessen. Bei acht Kontrollen zeigten die Fahrer den Polizisten ein gefälschtes Dokument. 18 kontrollierte Fahrzeuge waren nicht haftpflichtversichert. Zudem stellten die Beamten insgesamt 26 Verstöße gegen das Tempolimit fest. Alle Fahrer hatten mindestens 30 Kilometer pro Stunde mehr auf dem Tacho als erlaubt. Manche fuhren sogar doppelt so schnell. Bei 46 kontrollierten Fahrern bestätigte sich, dass sie unter Drogen standen oder Alkohol getrunken hatten. Als Konsequenz kündigt die Autobahnpolizei verschärfte Kontrollen an.