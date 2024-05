Unter dem Motto „Mehr Lust auf LU“ geht es am Mittwoch, 22. Mai, ab 17 Uhr mit den „Eisbolle-Touren“ weiter. Nach einem Eis und einführenden Worten von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) am Eiscafé Vittoria im Ankerhof führt die gesellige Radtour diesmal von der Stadtmitte nach Friesenheim. Dort empfängt der scheidende Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) die Teilnehmer mit einer weiteren Eiskugel und Infos zu seinem Stadtteil.

Abschluss am 5. Juni

Die Saison-Abschlusstour beginnt am Mittwoch, 5. Juni, 17 Uhr im Stadtteil Gartenstadt mit Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) am Eiscafé Nessano, Ebereschenweg 18, und endet mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) in Oggersheim. Die „Eisbolle-Touren“ verknüpfen Kostproben verschiedener Eiscafés mit dem Kennenlernen bislang etwaig unbekannter Ecken in den Stadtteilen. Organisiert und betreut werden sie von der Tourist-Info in Kooperation mit dem Marketingverein.

Die Teilnahme an allen Fahrten ist einschließlich der Eis-Verköstigung kostenfrei. Aufgrund einer begrenzten Zahl an Teilnehmern sind Anmeldungen erforderlich, die ausschließlich über die Tourist-Info am Berliner Platz 1, telefonisch unter 0621 512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com, möglich sind.