Ungebetenen Besuch hat der Besitzer eines Kleingartens in der Oppauer Anlage Aue über Ostern gehabt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Besitzer am Montagmorgen beim Besuch seiner Parzelle auf den Eindringling gestoßen, der daraufhin die Flucht ergreifen wollte. Der Eigentümer konnte den Mann, der aktuell nicht in Deutschland gemeldet ist, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ob der 22-jährige für weitere Garten-Einbrüche in jüngster Zeit verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt.