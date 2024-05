In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Floristikgeschäft in der Oderstraße ( Oggersheim) eingebrochen. Der Polizei zufolge öffneten sie den Tresor und entwendeten das Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621 963-2222.